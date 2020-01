Pandbrigade ontdekt 44 armetierige illegale slaapplekken in Theresiakerk

De politie en de gemeente hebben in de Theresiakerk en in de parochiewoning van de kerk 44 illegale slaapplaatsen voor arbeidsmigranten ontdekt. De bedden stonden in provisorisch getimmerde kamertjes. Ze betaalden er 100 euro per week voor. De kerk had het leegstandsbeheer uit handen gegeven.

Bij de politie was een melding binnengekomen over de illegale verhuur van de kerk en de parochiewoning aan de Apeldoornselaan. Die schakelde vervolgens de Haagse Pandbrigade in. Toen de inspecteurs eind vorige week samen met agenten de kerk binnenvielen troffen ze er, volgens de gemeente, een levensgevaarlijke situatie aan.

De ruimtes werden verwarmd met elektrische kacheltjes. Koelkasten, tosti-ijzers en andere elektrische apparaten belastten het elektriciteitsnetwerk verder tot zodanig hoge proporties, dat er een groot risico op brandgevaar was. En was er brand uitgebroken, dan hadden de huurders als ratten in de val gezeten. De inspecteurs konden geen vluchtwegen ontdekken.

Bijna verkocht

De kerk staat al jaren leeg en was afgelopen jaar bijna verkocht aan een projectontwikkelaar die het gebouw had willen slopen. Tegen dat plan was de buurt echter met succes in opstand gekomen. Tot teleurstelling van het kerkbestuur die het geld hard nodig heeft. Intussen had deze het beheer van de kerk gegeven aan leegstandsbeheerder Bewaakt en Bewoond. Volgens woordvoerder Floris Zwolsman had zijn huurder op eigen houtje weer een uitzendbedrijf gezocht, die sinds een paar maanden de slaapplekken verhuurde aan buitenlandse arbeiders. De Pandbrigade onderzoekt nog hoe de constructie precies in elkaar stak.

Quote Er heerst regelrech­te woningnood en een enorm tekort aan betaalbare woningen, waardoor misbruik en uitbuiting op de loer liggen Martijn Balster, Wethouder

De uiteindelijke verhuurder incasseerde per maand zo’n 18.000 euro voor de slaapplekken in de armetierige kamertjes. Volgens wethouder Martijn Balster drukt dit de gemeente ‘met de neus op de feiten’: ,,Er heerst regelrechte woningnood en een enorm tekort aan betaalbare woningen, waardoor misbruik en uitbuiting van in dit geval arbeidsmigranten op de loer ligt.” Hij vindt dat werkgevers en uitzendbureaus die dit laten gebeuren ‘stevig moeten worden aangepakt’. ,,Los van de plicht veel meer fatsoenlijke woningen te realiseren.”