Panden in Regentesse- en Valkenboskwartier blijken niet in orde tijdens controle: brandgevaar en te hoge huren

Een paar keer per jaar voert de gemeente een grote handhavingsactie uit in een stadsdeel. Zo ook afgelopen donderdag in de omgeving van de Beeklaan en Weimarstraat. Van de gecontroleerde 22 woningen was in slechts 9 gevallen de regelgeving op orde. In overige woningen was sprake van misstanden zoals illegale kamerverhuur of woningsplitsing. De inschrijvingen in de basisregistratie personen (BRP) van 13 personen bleek niet in orde. Ook volgt er in 19 gevallen een onderzoek naar de huurprijs die wordt gevraagd. Die zou te hoog zijn.