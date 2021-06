Paniek bewoners megabrand Wouwermanstraat: ‘We moeten weg uit logeeradres’

,,Er zijn twee oudere echtparen bij die slecht ter been zijn, maar ook een gezin met een kind van nog geen twee jaar”, zegt Nick van Balken, die zelf ook in het complex woonde maar vanwege een goede verzekering met zijn vriendin een vakantiehuisje kan huren.

Andere gedupeerden zitten in een huis van Staedion in Mariahoeve, dat is geregeld door de gemeente. Maar daar moeten ze over acht dagen uit en ze weten niet waar ze dan naar toe moeten. ,,De beloofde urgentieverklaring voor een ander huis hebben we nog niet. De daklozenopvang is gesuggereerd als alternatief”, zegt Van Balken.