Paniek in bios tijdens film over aanslagen: mannen staan op en verspreiden zich

UpdateDe politie heeft vanmiddag twee mannen aangehouden na een ‘dreigende situatie’ in een bioscoopzaal van Pathé aan het Spui in Den Haag. Bioscoopgangers schrokken zich wezenloos van de intimiderende situatie.

In de bioscoop werd de film Hotel Mumbai gedraaid, een film over de verwoestende aanslagen in het Taj Mahal Hotel in Mumbai. Even voor het einde van de voorstelling stonden vier mannen tegelijkertijd op, verspreidden zich over de zaal en gingen op verschillende plekken zitten. Een vreemde en vooral intimiderende situatie, vonden bioscoopgangers die op datzelfde moment een aanslag op het grote bioscoopscherm zagen. Volgens een politiewoordvoerder hebben op dat moment enkele mensen de zaal verlaten om de politie te waarschuwen.

De melding werd door de politie uiterst serieus genomen. Een getuige die in de zaal zat, vertelt dat aan weerszijden van de zaal agenten binnenkwamen, twintig tot dertig man. De bezoekers moesten hun handen op hun hoofd doen. De agenten, in kogelwerende vesten en in burger, kamden de zaal van boven tot onder uit. Iedereen werd gecontroleerd. Zo werden er onder andere tassen gecheckt en werd er achter het scherm gekeken. De vier verdachte mannen werden uit de zaal gehaald en moesten zich legitimeren. Twee van hen konden dat niet en werden daarom meegenomen naar het bureau. Ze zitten volgens een zegsman nog vast en worden gehoord. Uit dat verhoor moet blijken waarom de mannen zich zo vreemd gedroegen. Dat is vanavond nog niet duidelijk.

Petje af

De situatie maakte veel indruk bij de bezoekers van de bioscoop. ,,Je zit naar aanslagen te kijken op het scherm, en dan gebeurt dít", vertelt een geschokte, vrouwelijke getuige die niet met haar naam in de krant wil. ,,Het was echt niet te filmen. Maar petje af voor de politie, ze hebben het keurig gedaan.”

Opvallend was volgens een andere getuige dat vijf minuten na aanvang van de film twee personen, die geen Nederlands spraken, de zaal verlieten. ,,Dat vond ik heel vreemd.” Nadat vier of vijf personen met de politie mee moesten de zaal uit, werd de film hervat. Een deel van de bezoekers verliet de bioscoop toen al. De twee getuigen keken de film wel af. ,,Na afloop kregen we een flesje water, maar ik ben eigenlijk meer toe aan een glas wijn.”

