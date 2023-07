Paniek in de tent bij Hans Klok: 'Werd door personeel opgebeld: Hans, dit gaat helemaal niet goed’

Kunstmuse­um Den Haag koopt gerestitu­eerd zilverwerk terug, net als Rijksmuse­um

Het Kunstmuseum in Den Haag heeft kunstvoorwerpen teruggekocht die het zelf in huis had, maar die van de speciale Restitutiecommissie naar de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenares moesten, de Duits-Joodse Emma Budge (1852-1937) uit Hamburg. Ze had ze verzameld met haar man, bankier Henry (1840-1928).