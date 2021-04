Paniek onder tuinders na stopzetten huur: ‘Waarom nu? Ze hebben hier jaren niet naar omgekeken’

Uitvinding van het Haagse Seaqualize maakt plaatsen windturbi­nes op zee makkelij­ker en goedkoper

15 april Omdat windmolens steeds groter worden, wijken energieleveranciers steeds vaker uit naar zee. Maar het installeren van die zware windturbines in de zee is lastig. Vanwege het weer is dat maar op een beperkt aantal dagen mogelijk. Het Haags bedrijf Seaqualize heeft daar nu iets op gevonden: een apparaat dat ervoor zorgt dat de turbines ondanks de deining kunnen worden geplaatst.