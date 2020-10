Panorama Mesdag krijgt geld om te voldoen aan 1,5 meter

Prenten­boek De Gruffalo is er nu ook in het Haags

29 oktober ‘Un gruffalau? Was dat voâh un beis? Vos, ùil, en slang hebbe nevâh nauit van ’m gehoâhd. Enkelt mùis weit pecies hoe of dat ’ie d’r ùit ziet. Maah dat hè ’r ech eintsjûh zâh teige kaume, dat had mùis toch nie vewach.’