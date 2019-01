Papa Kazmi scheurt achillespezen als hij door inbrekers van betonnen trap wordt gesmeten

VIDEO‘Wie is daar?!’ schreeuwde ‘Papa” Kazmi toen hij een man achter zijn eigen voordeur zag. Enkele seconden later lag de 64-jarige onderaan de betonnen portiektrap aan de Soestdijksekade in Den Haag. Het resultaat: twee gescheurde achillespezen, angsten en grote zorgen over zijn bedrijf.

De altijd goedlachse Shahzad Kazmi bezit het goedlopende eetzaakje Hills and Mills aan de Oude Langedijk in Delft waar ze hem kennen als ‘Papa Kazmi'. Met passie verzorgt hij lekker en gezond eten voor zijn gasten. Hij is altijd in zijn zaak te vinden, zes dagen per week. ,,Ik bén de zaak. Zonder mij loopt het niet.”



Maar toch moet Delft het even zonder de Hagenaar stellen. Afgelopen vrijdagavond kwam papa Kazmi iets eerder terug van zijn zaak, rond 21.00 uur 's avonds. De vader van vier kinderen was die avond alleen thuis. Zijn vrouw en jongste kind waren namelijk in Stockholm om zijn zieke schoonmoeder te helpen, zijn andere drie kinderen wonen niet meer thuis.



Toen hij zijn auto wegzette, dacht hij een schim voor zijn raam te zien. Maar hij wuifde dat idee weg. ,,Ik heb net de diagnose diabetes gekregen, dus ik dacht dat ik me het inbeeldde”, blikt Kazmi terug. Hij liep daarom gewoon naar zijn woning op de eerste etage. ,,Toen ik bij mijn deur kwam, kreeg ik die niet open, omdat iemand de deur tegenhield. Uit schrik begon ik meteen te schreeuwen. Vervolgens werd ik geduwd en lag ik binnen een paar seconden beneden.”

Achillespezen

Quote Ik had ook op mijn hoofd terecht kunnen komen, dan hadden mijn kinderen geen vader meer gehad Shahzad Kazmi De aanval ging in een flits voorbij. Vier mannen renden langs hem heen en maakten zich uit de voeten. Omdat het zo snel ging, kon de Hagenaar de mannen niet goed zien. Behalve de eerste man, die hem van de trap geduwd heeft: een donkere, lange man. Hij leek uit een Oost-Europees land afkomstig te zijn, denkt Kazmi.

Door zijn schreeuw kwamen binnen een mum van tijd buurtbewoners van alle kanten opdagen om Kazmi te helpen. Lopen kon hij niet meer. In het ziekenhuis bleek dat door de val beide achillespezen zijn gescheurd. ,,Ik heb een engeltje op mijn schouder gehad. Ik had ook op mijn hoofd terecht kunnen komen, dan hadden mijn kinderen geen vader meer gehad”, stelt hij met een zucht.



Hij kan alleen maar gokken waarom ze nou net bij hém thuis aan het zoeken waren. De vier inbrekers hadden zijn huis volledig overhoop gehaald, maar los van wat sieraden, konden ze weinig buitmaken. ,,Misschien dachten ze dat ik hier geld bewaarde van mijn zaak. Maar alles gaat tegenwoordig via de pin. Ik bewaar hier helemaal niets.”

Kopzorgen

Volgens de arts moet Kazmi twaalf weken herstellen. In de tussentijd helpen zijn kinderen hem in het huishouden. Naast emotionele schade voor hem en het gezin, levert het ook behoorlijke kopzorgen op over zijn inkomen. Volgende week hoopt Kazmi ander gips te krijgen, zodat hij weer naar zijn Delftse restaurant kan. ,,Mijn vrouw houdt het daar de komende tijd draaiende, maar ik moet daar zijn. Ik hoef niet te werken, maar ik wil daar zijn. Ik weet precies hoe alles daar werkt en ik weet hoe alles geregeld moet worden.”



Kazmi hoopt door het delen van zijn verhaal dat er mensen met tips naar de politie stappen. Ook in Opsporing Verzocht is afgelopen dinsdag aandacht besteed aan de mishandeling. De politie laat weten dat er naar aanleiding van die uitzending nog geen tips zijn binnengekomen. ,,Wij roepen iedereen op die wat heeft gezien of gehoord, hoe klein ook, zich te melden bij ons via 0900-8844", aldus een politiewoordvoerster.

