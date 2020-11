Papegaaienpaniek in Loosduinen: beroemde ara Charlie is al dagen weg: ‘Ik vrees dat ze gevangen is’

Mark van den Bergh, de eigenaar van de blauw-gele ara Charlie, heeft een zwaar weekend achter de rug. Zijn geliefde Charlie, beroemd in heel Loosduinen en omgeving, is vrijdag niet meer thuis gekomen. Mark en andere buurtbewoners hebben meerdere keren naar de mooie vogel gezocht, maar ze is nog steeds niet terecht.

Zaterdag kreeg mediapartner indebuurt Den Haag van Mark bericht dat Charlie de dag ervoor niet thuis was gekomen. ‘Wij hebben Mark in juni geïnterviewd omdat zijn papegaai beroemd is’, schrijft de site. ‘Charlie vliegt namelijk elke dag vrij rond in de wijk Kraayenstein. Wij dachten zaterdag nog: ‘Ach, die komt wel thuis...’ Maar nu is het maandag en Charlie is nog steeds niet gevonden.’

Meegenomen

Charlie is wel eens een nachtje buiten gebleven. ,,Toen moest ze schuilen voor het slechte weer en zodra de zon onder is, vliegen papegaaien niet meer. Dus is ze toen in een boom, buiten, blijven slapen.” Vrijdag dacht Mark ook dat zijn geliefde huisdier was gaan schuilen voor de harde wind. Maar toen zij zaterdag nog niet thuis was, vreesde hij het ergste.

,,Ik had hoop dat ze gewoon ondeugend een nachtje wegbleef, maar de volgende ochtend zat ze er nog niet en in de loop van de dag ook niet.”

Quote We waren er altijd al wel bang voor, helaas zijn er altijd mensen die alleen geïnteres­seerd zijn in de prijs Mark van den Bergh

Mark is bang dat Charlie gevangen is, misschien door iemand die niet weet dat ze daar vaker los vliegt. ,,Ze is gechipt en heeft een nummer, dus als iemand haar naar de dierenambulance brengt komt ze wel weer bij mij terecht.” Maar dat is dus nog niet gebeurd. ,,Anders is ze waarschijnlijk voor de handel meegenomen. We waren er altijd al wel bang voor, helaas zijn er altijd mensen die alleen geïnteresseerd zijn in de prijs. Maar je hoopt dan toch dat je dat beestje kan laten genieten.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.