Pararius ziet huurprijs licht dalen: meer studio’s leeg door vertrek studenten en expats

De landelijke verhuurorganisatie Pararius zag de huurprijs in de vrije sector afgelopen jaar licht dalen. Dat komt onder meer doordat expats naar huis terugkeerden vanwege de corona. De krapte op de woningmarkt blijft volgens Hagenaars die een huurwoning zoeken in de sociale sector echter onverminderd groot.

Pararius, dat op dit moment (peildatum 13 januari 2021) landelijk 11.600 huurwoningen op haar website aanbiedt ziet dat de vierkante-meterprijs van haar bestand in Den Haag afgelopen kwartaal met enkele dubbeltjes is teruggelopen. In de hofstad zijn momenteel 1300 woningen beschikbaar via de verhuurorganisatie en daalde de gemiddelde vierkante-meterprijs het afgelopen kwartaal met 3,1 procent naar 15,83 euro per maand. Het is volgens het bedrijf de laagst gemeten vierkante-meterprijs sinds het tweede kwartaal van 2018.

Amsterdam

Ook in Amsterdam daalde de gemiddelde huurprijs, al blijft de hoofdstad landelijk van de grote steden het duurst met een gemiddelde huurprijs van 22,08 euro per vierkante meter per maand.

Na een blik op de verhuursites van Funda en Pararius blijkt dat de huurprijs in Den Haag gigantisch verschilt per wijk en plek. Er zijn bovendien in de stad opmerkelijk genoeg meer studio’s beschikbaar voor studenten, expats en young professionals dan voor de coronacrisis. Zo wordt voor een micro-appartement van zestien vierkante meter met eigen keukenblok in de Torenstraat 590 euro per maand gevraagd. Pararius biedt een studio van 42 vierkante meter in de Tramstraat aan voor 975 euro.

Ouders

Volgens Dolores Booij van Pararius hebben verhuurmakelaars in de vrije sector meer leegstand. ,,Vanwege corona zijn expats vertrokken en we zien dat veel studenten weer thuis zijn gaan wonen bij hun ouders.” Omdat er meer aanbod is en minder vraag, daalt de prijs.

