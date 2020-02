Pardew wordt op de proef gesteld tijdens Engelse week: 'Nu zien waar we staan'

Wat storm Ciara al niet nalaat. Bij ADO een wedstrijd uit speelronde 22 van de eredivisie. Verder is er geen noemenswaardige schade. Of het moet die ene geel-groene vlag zijn die maandagochtend aan de hoge reclamezuil naast het Cars Jeans Stadion hangt. Het is er zo eentje die aan één van de masten voor het hoofdgebouw hoort te wapperen, maar daar nu ontbreekt.



Een dag na de voorjaarsstorm is de wind ook in het Haags Kwartier nog overal. Het waait er nog krachtig. De spelers van ADO voelen het op het veld, maar hebben geen reden om thuis te blijven. Vanavond staat weer een wedstrijd op het programma, dezelfde als afgelopen zondag: Sparta-uit.