Parel voor oprichter Club Westwood

Geheim

Het geheim van de Westwood, waar ook prins Willem-Alexander en Bekende Hagenaars als Reinout Oerlemans en Naomi van As kwamen in hun middelbare schooltijd, is dat er nooit iets is veranderd. ,,Iedereen kent elkaar, de ouders kennen elkaar. Het is een beetje een huiskamer. De kans dat je hier de verkeerde mensen tegen het lijf loopt, is heel gering. We hebben ook altijd de filosofie gehad dat we de disco niet hadden om geld te verdienen. Natuurlijk verdienen we er ook mee, maar het is meer dan dat. Waarom gaan ze hier anders met 200 man een uur in de rij staan wachten om naar binnen te mogen en 5 euro entree betalen? Dan doen we toch iets goed."



Alle credits wuift voormalig marketing man ('Een mooi woord voor wat mensen willen') Wiesman en nu nog voorzitter van de stichting Westwood, naar de huidige uitbater Vincent Marshall. ,,Ongelooflijk hoe Vincent de Westwood met zijn ideeën en inzet op de kaart zet. We zijn in die halve eeuw geen Nokia geworden die niet meer relevant is voor mensen, maar een coole club gebleven."