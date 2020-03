Parende kerkuilen stelen de show in reallifesoap: ‘Het tweetal wordt met nestcams in de gaten gehouden’

Ver weg op de Meijendelseweg in Wassenaar staat een boerderij, genaamd De Tapuit. Dit is het bezoekerscentrum van Dunea en daar op zolder, hangt een nestkast, zo hoog, bijna tegen het plafond. Niek Eilander (30) is educatiespecialist bij De Tapuit en beweert erg veel van kerkuilen te weten. ,,Het tweetal wordt met zogenoemde ‘nestcams’ dag en nacht in de gaten gehouden. We hebben er eentje binnen het verblijf geplaatst, de ander hangt erbuiten. Maar we moeten muisstil zijn, anders gaan de uilen op ons reageren en dat willen we niet. Het is juist mooi om te zien hoe die uilen zich ontwikkelen zonder menselijke bemoeienis.’’ Over muizen gesproken: op beelden van vorig jaar is te zien hoe het mannetje 's nachts uit het nest vliegt en even later terugkomt, met een weerloos muisje in zijn snavel. Hij brengt ze naar het vrouwtje en de kuikens. Lugubere beelden, maar zo is het leven, meent Eilander. ,,Ook dat is de natuur. Sommige mensen vinden dat gedeelte minder leuk om te zien, maar ook die beelden maken het échte reality-tv.’’