Parkeerdeal Haagse coalitie: Transvaal krijgt lucht, Scheveningen onder de loep

De nieuwe coalitie draait dat dus terug. ,,Uitbreiding van betaald parkeren is in dit armlastige gebied een directe aanslag op de portemonnee'', foeterde Richard de Mos vorig najaar.



En op Scheveningen, waar het betaald parkeren vanaf december werd ingevoerd in het Haven- en Statenkwartier, volgt een nieuw draagvlakonderzoek, melden bronnen. Dan moet duidelijk worden of er onder bewoners en bedrijven voldoende steun is voor het betaald parkeren. Groep de Mos betwist dat steeds. Als blijkt dat er geen draagvlak is, zal de coalitie ook die maatregel terugdraaien.



Groter vergunninggebied

Pluspunt voor automobilisten: de Haagse parkeervergunningen voor bewoners worden mogelijk in een groter gebied geldig. Dan kan je de auto in meer straten parkeren.