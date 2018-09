Parkeerdek van Megastores verandert in dakterras én openluchtbioscoop

,,Het is bijna een soort strandtent op een dak’’, vertelt marketingmanager Isabel van der Maas. ,,Ik stond er een keer en dacht ‘Hier kunnen we eigenlijk wel wat mee’. We hebben het daarna strandtentachtig aangepakt. Er zijn loungeplekken van palets gemaakt, statafels van hout. Er is een podiumpje en een container met een bar erin. Het is echt wel een beetje een ruige strandtent geworden, precies zoals we wilden.’’



De loungebar is 150 vierkante meter groot en te vinden boven het Woonplein bij de Woonexpress. ,,Het hoort bij een campagne die wij in september voeren. Naast de rooftopbar zijn er ook deals bij onze ondernemers die alleen deze maand gelden en is er op 29 september een openluchtbioscoop.’’ Het is nog niet bekend welke film er wordt gedraaid. ,,We hebben een film op het oog die net weg is uit de bioscopen. Daar zijn we nu mee bezig. Anders wordt het iets als Grease of Saturday Night Fever.’’