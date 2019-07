Parkeergarage De Zeeheld na jarenlang getouwtrek verkocht aan de gemeente

U wilde toch appartementen bouwen op die plek?

,,Ja. Dat had ik ook kunnen doen, want het bestemmingsplan staat dat toe. Maar de buurt wil niet dat de bijna 200 parkeerplekken verdwijnen. Dat bleek nadat wij in 2016 het toen al jaren leegstaande complex kochten.”



Op het moment van uw plan?

,,Ja, toen wij ons plan presenteerden om de parkeergarage te slopen voor appartementen, kwam daar veel verzet tegen. Omwonenden en ondernemers waren bang voor meer parkeerproblemen in de buurt. Wij gingen er van uit dat er in de buurt ook huizen nodig zijn.”



Was er geen alternatief?

,,We zijn in overleg met onder meer Groep de Mos opnieuw naar de plannen gaan kijken en kwamen uit op het behouden van twee parkeerlagen en minder woningen. Maar ook dat viel niet in goede aarde in de buurt."