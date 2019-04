Parkeergarage Leyenburg dicht, maar tegelijk wil Den Haag betaald parkeren uitbreiden

Dat besluit is nog niet genomen, vertelt een woordvoerder van wethouder Van Asten (Verkeer), maar ligt binnenkort wel op tafel bij het college. Betaald parkeren zou dan al om 13.00 uur ingaan in plaats van om 18.00 uur.



De buurt mocht hierover haar mening geven, en de uitslag van die enquête wordt meegewogen bij het besluit van het stadsbestuur over al dan niet langer betaald parkeren.



De parkeergarage, een ijzeren kooi van drie verdiepingen hoog ter grootte van een half voetbalveld, gaat in ieder geval verdwijnen. Hoewel die voor mensen met een parkeervergunning gratis te gebruiken is, worden maar 80 van de 200 plaatsen gebruikt. ,,Mogelijk willen de mensen liever zo dicht mogelijk voor de deur parkeren", antwoordt de woordvoerder op de vraag waarom de garage zo leeg blijft.



De gemeente heeft nog geprobeerd het naastgelegen Haga Ziekenhuis te strikken als huurder voor haar personeel, maar die onderhandelingen liepen op niets uit. Daarom wordt de parkeergarage nu afgebroken. Het gebouw werd gehuurd, en kan elders weer opnieuw worden opgebouwd. Het terrein blijft wel een parkeerplaats, maar dan met maar 90 plekken.



