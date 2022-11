Parkeergarage, veertig kookplaten en entree via VIP-dek: Oekraïners in januari naar kolossaal SoZa-gebouw

Officieel of niet: ‘Marktweg is de mooiste Oranjes­traat van Nederland’

Burgemeester Jan van Zanen kreeg een bordje met daarop de tekst: ‘Mooiste Oranjestraat van Nederland 2022’ in zijn handen gedrukt op de Marktweg in Den Haag en daarbij de vraag om dit uit te reiken. Dus deed hij dat, maar een officiële onderscheiding was het niet.

16 november