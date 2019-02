Parkeergarage Voorburg: poep, vernielingen en een hakenkruis

In beeld Wilders trapt campagne af op de Haagse Markt, ‘in hol van de leeuw’

17:13 Geert Wilders is vandaag zijn campagne in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen begonnen op de op de Haagse Markt in de Haagse Schilderswijk. Wilders wilde daarmee laten zien dat hij campagne wilt voeren in buurten waar de PVV niet heel populair is.