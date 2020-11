Parkeerplaats Meijendel alweer helemaal vol, Den Haag heeft ploeg verkeersregelaars paraat

Ook Den Haag is op alles voorbereid, zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,Vooral in het centrum van de stad was het gisteren druk, maar is het heel goed gegaan. Net als gisteren hebben we daar ook vandaag weer 35 gastvrouwen en gastheren die mensen wijzen op de coronaregels en het afstand houden tot elkaar. Mensen die in een rij staan te wachten bijvoorbeeld worden op die maatregelen gewezen. Gisteren stonden er ook zulke gastvrouwen en gastheren bij de Haagse Markt. Ook daar is het goed gegaan."