Parkeerplekken en bomen de dupe bij plan Scheveningseweg

In totaal gaan er 25 parkeerplekken verloren door de herinrichting van de wegen. En daardoor wordt de parkeerdruk in de straten niet bepaald minder. Uit onderzoek van het college wordt die op 88 procent gezet. Dat betekent dat er nog voldoende parkeerruimte is, maar het wordt wel lastiger om vrije plekken te vinden en waarschijnlijk kan de auto niet voor de deur staan. In de huidige situatie is de parkeerdruk al heel erg hoog, 87 procent, maar daar komt dus geen verbetering in.



Ook de bomen moeten het ontgelden. In totaal worden er 37 bomen omgehakt, maar worden er wel weer 25 bomen teruggeplant. Het verlies van de bomen komt volgens het college van b en w door de inpassing van de rotonde, de verschuiving van de tramsporen, het opschuiven van een tramhalte en het anders invullen van het gebied waar nu kiosken op staan.