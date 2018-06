Parkeerproblemen en hondenpoep geven meeste overlast

Ruim een op de vijf van de geënquêteerden gaf vorig jaar aan dat overlast door parkeerproblemen in de buurt als eerste moet worden aangepakt. Hondenpoep in de straat is voor 18 procent van de Hagenaars de urgentste overlast en te hard rijden voor 16,5 procent van de inwoners.



In meer stedelijke wijken ergeren bewoners zich aan vormen van overlast als rommel op straat en parkeerproblemen. Inwoners van minder stedelijke buurten ervaren vaker te hard rijden en hondenpoep als grootste overlast. Zo wil 14 procent van de Hagenaars dat rommel op straat wordt aangepakt, terwijl bijvoorbeeld maar 4 procent van de inwoners van de gemeente Westland dit vindt.



De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijkse landelijke enquête waarin Nederlanders van vijftien jaar en ouder worden bevraagd over thema's als leefbaarheid en overlast in hun buurt. Vorig jaar deden bijna 150.000 Nederlanders mee aan het onderzoek.



