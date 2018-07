Parkenroute prins wordt in ere hersteld

De volgende stap is dat gekeken gaat worden of er begeleide wandelroutes uitgezet kunnen worden en de onderzoeksresultaten als lesmateriaal gebruikt kunnen worden op scholen. Prins Frederik (1797-1881) heeft onder meer buitenplaats De Paauw bewoond, het huidige stadhuis van Wassenaar.

Er is onderzocht hoe de route is ontstaan, wie hier destijds bij betrokken waren én wat er nog van intact is. Een van de conclusies is dat een groot deel van de route nog steeds is zoals de prins hem heeft laten aanleggen. Ook verschillende bouwwerken, zoals bruggen en woningen, maken er onderdeel van uit en zijn nu nog zeer herkenbaar.