Parkeren bij het strand vijftig euro? ‘Zet die auto in een garage’

Hoe oordeelt een rechter? Zie dit en meer van dichtbij tijdens de allereer­ste Week van de Rechts­staat

Wil je van dichtbij meemaken hoe het er in een rechtszaal aan toegaat? Of wil je zien waar de Eerste en Tweede Kamerleden tegenwoordig werken? Dit kan op de open dag van verschillende rechtsinstanties in Den Haag, in een waar ‘Rondje Rechtsstaat’.