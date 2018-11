Parkeren in centrum wordt fors duurder

Winkeliersvereniging BIZ Hofkwartier, die 191 winkeliers vertegenwoordigd rond het Noordeinde en de Hoogstraat, is niet blij met het plan. . ,,De auto wordt weggepest uit de stad’’, zegt Martijn Takes. ,,D66 heeft één prioriteit en dat is de fiets.’’ Den Haag gaat op deze manier nooit een Amsterdam of Rotterdam worden, zegt hij. ,,Er zijn al veel parkeerplaatsen uit onze straat verdwenen om meer ruimte te maken voor de fiets, maar onze klanten komen niet met de fiets. Die hebben een druk leven. Die komen met de auto.’’ Den Haag blijft overigens met parkeren fors goedkoper dan Amsterdam. Amsterdammers betalen vanaf volgend jaar 7,50 euro per uur voor een dagje shoppen in het centrum. Dat levert de hoofdstad 33 miljoen euro extra op.

Inkomsten

De plannen voor Den Haag komen voort uit het coalitieakkoord. Het levert de stadskas jaarlijks 3,2 miljoen meer inkomsten op. ,,We willen dat het straatparkeren minder aantrekkelijk wordt dan parkeren in een parkeergarage. Die staan nu vaak halfvol", stelt Arjen Kapteijns van GroenLinks. Verhoogde straattarieven leveren volgens hem een extra prikkel op de garages in te gaan.



Ook de wens van duurzaamheid speelt mee. ,,We willen dat het centrum óok aantrekkelijk is voor voetgangers en fietsers. Je kunt de ruimte maar één keer gebruiken.’’



Elders in de stad wordt parkeren tien cent per uur duurder. En ook de tarieven voor bewonersvergunningen worden verhoogd. De totale baten door parkeerbelasting komen voor 2019 hierdoor op ongeveer 64 miljoen euro.



