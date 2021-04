Parkeren in Scheveningen? Dat kost dan 10 euro per uur

Van 1 juni tot en met 30 september worden er hogere straattarieven gevraagd en is de handhaving intensiever: de scanauto zal vaker rondrijden en er zal sneller een wielklem worden gezet. Het college stelt voor een tarief van 10 euro per uur te vragen, op plekken waar nu een tarief van 3,90 euro geldt én in de Haven. De tarieven op de parkeerterreinen Noordelijk Havenhoofd en Zwarte Pad worden niet aangepast.

Goedkoper

De verwachting is dat mensen uitwijken naar plekken dicht bij het strand waar goedkoper of gratis geparkeerd kan worden. Bijvoorbeeld in Duindorp en op de Houtrustweg, waar de tariefgebieden samenkomen, wordt het tarief aan de havenzijde van de bebouwing op het Norfolkterrein 10 euro per uur. Aan de Duindorpzijde van de bebouwing is het tarief 2 euro per uur zonder maximale parkeerduur. Ook verderop in de Vogelwijk, waar gratis geparkeerd kan worden, is de verwachting dat deze maatregel tot extra drukte zal leiden.