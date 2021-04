Parkeren op Scheveningen in hartje zomer duurder dan in Amsterdam: strandpaviljoenhouders ontploffen

Parkeren in Schevenin­gen? Dat kost dan 10 euro per uur

8:31 Parkeren in Scheveningen gaat in het hoogseizoen 10 euro per uur kosten. Dat heeft de gemeente besloten, in de hoop de parkeeroverlast op Scheveningen te beperken. Die tariefverhoging kan op andere plekken wel tot extra drukte leiden.