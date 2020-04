Parkeren voor een duppie blijkt succes in Den Haag en wekt interesse van meer winkeliers

In 2016 werden de dubbeltjeszones ingevoerd bij de winkels in de Loosduinse Hoofdstraat en op het Almeloplein. Het idee erachter is dat een aantal parkeerplaatsen speciaal aangewezen wordt voor mensen die even snel een boodschap in een van de winkels moeten doen. De auto mag er, tijdens openingstijden van de winkels, maximaal een uur staan. Dat het niet helemaal gratis is, heeft ermee te maken dat dat beter uitkomt voor de handhaving.