Parkeren zonder betalen? Dat wordt lastig in Rijswijk

Duizend controles per uur kan de nieuwe scanauto uitvoeren in Rijswijk. Handhavers te voet, die de controles tot nu toe deden, hebben voor zo’n aantal een paar weken nodig. De scanauto, die gisteren officieel in gebruik is genomen, schroeft het aantal checks flink op. Niet alleen de Rijswijkers krijgen te maken met het nieuwe middel in de strijd tegen wanbetalende parkeerders. Ook Hagenaars die nu nog het risico nemen om hun auto net over de grens met Rijswijk neer te zetten moeten oppassen. ,,Iedereen is gewaarschuwd dat we gaan bekeuren”, zegt Rijswijks burgemeester Michel Bezuijen. De hoogte van zo’n bekeuring - officieel een naheffing - is 61 euro.

Waterbedeffect

Rijswijk had een aantal jaren geleden flink last van wat het ‘waterbedeffect’ wordt genoemd. Dat effect werd veroorzaakt door Hagenaars die aan de randen van de buurgemeente parkeerden, omdat het daar gratis kon. Daarmee verschoof de parkeerdruk naar andere plekken in Rijswijk.



Mede daarom werd in 2015 besloten dat er ook in Rijswijk betaald moet worden voor een parkeerplekje. Er gelden in diverse delen van de gemeente verschillende tarieven. Op sommige punten zijn de eerste uren gratis. Ruwweg is het regime: hoe dichter bij Oud Rijswijk, winkelcentrum In de Bogaard en het station. hoe duurder het is.



De scanauto is geïntroduceerd als een democratische voorziening om de 10.000 parkeerplekken in Rijswijk goed te beheren. ,,Door met de auto overal te kunnen controleren vervalt de klacht van bewoners die je wel eens hoort dat er in de ene straat meer wordt gehandhaafd dan in de andere”, zegt burgemeester Bezuijen.



De scanauto wordt nu nog gehuurd door de gemeente Rijswijk. Over een paar maanden wordt het gebruik van de auto geëvalueerd en gekeken of deze voldoet en gekocht gaat worden. De bekeuring zelf wordt, na doorgifte door de scanauto, uitgedeeld door een handhaver op de scooter.



