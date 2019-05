Parkpop breidt uit met optredens op Leyweg

Verdachte komt vrij na dodelijke steekpar­tij in slagerij Hobbemap­lein, man handelde uit noodweer

14:53 In de zaak van de dodelijke steekpartij in de Haagse Schilderswijk heeft de rechtbank Izamarai M. ontslagen van rechtsvervolging, omdat er sprake is van noodweer exces. Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden negen jaar cel geëist. De 39-jarige verdachte zei dat hij handelde uit zelfverdediging en de rechter acht dat ook bewezen.