Parkpop gaat in zee met Mojo

De verregaande samenwerking moet het jaarlijkse popfestival in Den Haag een nieuwe impuls geven. Het vorig jaar geïntroduceerde concept het evenement uit te breiden naar drie dagen, wordt sterker gepositioneerd. Het ‘betaalde programma’ op de zaterdagavond - voorheen Night at the Park geheten - moet ‘nog grotere internationale namen’ aan zich binden. Door de krachten te bundelen verwacht Parkpop een gezonde financiële toekomst tegemoet te gaan.



,,Het festivallandschap is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd’’, zegt Guus Dutrieux. ,,Met de 38ste editie op til zijn we op Pinkpop na het langst bestaande grote popfestival van Nederland. Onze kracht zit in het gratis programma op de zondag. Omdat het financieel onmogelijk is dat in zijn huidige opzet te handhaven, zoeken we naar een ander verdienmodel. Mojo helpt ons daarin. We worden niet commerciëler, wel gevarieerder.’’



Dutrieux voert al enkele maanden oriënterende gesprekken met directeur John Mulder van Mojo. De twee oude rotten in het vak kennen elkaar al langer. ,,Als je actief bent in deze branche, kun je niet om Mojo heen. We hebben in het verleden al vaker samengewerkt, nu gaan we dat intensiveren. John en ik denken over een heleboel dingen hetzelfde. We barsten van de nieuwe ideeën.’’