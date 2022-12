Parkpop gaat niet door, welke Haagse festivals volgen?

Met video Mister Parkpop moet het doen zonder ‘zijn’ feestje: ‘Er zijn vast wat liefdesba­bies in de bosjes verwerkt’

Hij had al het gevoel dat Parkpop niet meer doorgaat. Hoe kan het ook anders als je bijnaam Mister Parkpop is. Hagenees René Bom (64) was er vanaf het begin in 1981 bij. Presenteerde jarenlang het festival in het Zuiderpark en mocht de bekendste artiesten ontmoeten. ‘Als ik de laatste band afkondigde, keek ik alweer uit naar het volgende jaar. Het wordt een groot gemis.’

11:02