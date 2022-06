Parkpop ‘hipper en minder lokaal’ op Malieveld: ‘Op oude locatie waren we beetje ingeslapen’

Is er een grotere verandering denkbaar voor een festival dan een verhuizing? Nee, vermoedelijk niet, en al helemaal niet voor Parkpop, dat sinds 1981 innig verbonden was met het Haagse Zuiderpark. Dat is nu verleden tijd. Voor Parkpop vanaf dit jaar geen Zuiderpark meer, maar het Malieveld. Daar treden zondag artiesten als Maan, UB40, Donnie, Di-rect en Goldband op. Een ding is hoe dan ook zeker: zondag biedt het gratis festival een volslagen andere aanblik dan de bezoekers gewend zijn.