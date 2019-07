Zo is er in 2020 Parkpop On Ice, een festival in het IJspaleis. Met zingende politici van Groep de Mos. Parkpop Old Stars wordt georganiseerd in alle vestigingen van zorgaanbieder Florence. Parkpop goes Binck moet de aandacht vestigen op het voormalige industrieterrein, dat in hoog tempo wordt vernacheld met yuppenflatjes. Parkpop pept de stad op waar nodig. Je ziet het vaker bij een succesvol product: men past zogeheten ‘productdifferentiatie’ toe. Zo zijn er 36 verschillende Magnum-ijsjes, met als nieuwste innovatie de Vegan Magnum - een Magnum zonder vlees. Parkpop is ook een soort Magnum. Smelt in je oren, niet op je tong.