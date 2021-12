Parkpop moet verhuizen naar Malieveld: 'Anders geen gratis popfestival meer in Den Haag’

Den Haag heeft geen keus: het is of Parkpop voortaan op het Malieveld, of de stad heeft straks geen iconisch popfestival meer. Het stadsbestuur heeft daarom besloten om Parkpop volgend jaar definitief van het Zuiderpark naar het Malieveld te verhuizen.

De gemeenteraad had met een aangenomen motie juist geëist om het veertig jaar oude festival op de huidige locatie te houden, maar dat is volgens het stadsbestuur niet mogelijk. ,,Het gaat niet om Parkpop in het Zuiderpark of Parkpop op het Malieveld”, schrijft het stadsbestuur. ,,Het gaat om Parkpop in Den Haag of geen Parkpop meer. De intentie van de motie is sympathiek, maar als deze wordt uitgevoerd betekent dit het einde van Parkpop als toonaangevend gratis festival in Den Haag. Het college wil het iconische festival graag behouden.”

Ondanks de omvangrijke gemeentelijke financiële bijdrage van 350.000 euro is een gratis grootschalig popfestival in het Zuiderpark niet meer kostendekkend te organiseren, stelt het college. ,,De kosten zijn in de afgelopen jaren op alle onderdelen gestegen, de inkomsten niet. Dat is ook de reden dat Parkpop met de gemeente in overleg is getreden om het festival op een meer centrale locatie in de stad te kunnen organiseren.”

Daarnaast is er volgens het college een risico op schadeclaims door Parkpop als de verhuizing niet mag, omdat de gemeente tot nu toe welwillend heeft gereageerd op de locatiewijziging.

Motie

Vorige maand werd een voorstel van de Haagse Stadspartij om de subsidie in te trekken als Parkpop zou verhuizen aangenomen. Gaan organisatoren Mojo en Ducos Productions niet mee met de politieke wens, dan verliest Parkpop haar subsidie van 350.000 euro voor komend jaar. Dat geld kan dan mooi in een nieuw en vergelijkbaar muziekfestival in het Zuiderpark gestoken worden, stelde de raad.

De organisatie van Parkpop wilde eerder ook al naar het Malieveld. Het grootste gratis festival van Nederland is niet levensvatbaar op de locatie waar de eerdere 39 edities werden gehouden. In het Zuiderpark leden de organisatoren de laatste jaren verlies. Dat moet op het terrein van Staatsbosbeheer beter gaan.

Nieuw festival

Ook is het stadsbestuur verzocht om te kijken naar een nieuw vergelijkbaar festival in het Zuiderpark. Daar werkt het college wel graag aan mee.

,,Kanttekening is daarbij wel dat een grootschalig gratis toegankelijk muziekfestival, zoals Parkpop dat in het Zuiderpark was, niet haalbaar is, anders was Parkpop wel gebleven”, schrijft het stadsbestuur in de brief. ,,We kunnen wel kijken of aanvullend op Parkpop op het Malieveld een kleinschaliger muziekfestival in het Zuiderpark van de grond zou kunnen komen of dat een festival wordt verplaatst of uitbreidt naar het Zuiderpark.”

