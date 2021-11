Parkpop verliest 3,5 ton subsidie als het festival naar Malieveld verhuist

Parkpop verliest zijn gemeentelijke subsidie van 350.000 euro als het festival volgend jaar naar het Malieveld gaat. De Haagse politiek wil dat de veertigste editie volgens afspraak in het vertrouwde Zuiderpark te zien zal blijven. Een meerderheid van de raad steunde het voorstel van de Haagse Stadspartij.

Parkpop is volgens de organisatoren Ducos Productions en Mojo Concerts in het Zuiderpark niet meer levensvatbaar. De laatste edities zijn zelfs afgesloten met een verlies van in totaal negen ton, verklapte verkeerswethouder Saskia Bruines begin deze maand.

De festivalmarkt is de laatste jaren sterk veranderd, legde de verkeerswethouder uit. Er is veel meer concurrentie en bands vragen tegenwoordig veel meer geld, omdat ze het niet meer moeten hebben van de albumverkoop. Op het Malieveld kan de organisatie van Parkpop beter uit de voeten, ook al omdat het terrein beter bereikbaar is.

‘Veldpop’

Voor de politiek voelt de verhuizing van het oude festival als een verlies. Volgend jaar is het de veertigste keer dat het gratis evenement gehouden wordt. ,,Parkpop op het Malieveld is geen Parkpop. Dat is Veldpop”, mopperde het CDA.

Volgens wethouder Saskia Bruines is ze wel met de organisatie in gesprek om bijvoorbeeld Parkpop Saturday Night voor het Zuiderpark te behouden. Het voorfestival van Parkpop is niet gratis en biedt plek voor 30.000 bezoekers.

