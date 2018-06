Parkpop waarschuwt: kom dit weekend niet met de auto!

De reden waarom automobilisten zo worden gewaarschuwd, is simpel: er zijn geen parkeermogelijkheden. De enige optie is namelijk de parkeergarage aan de Leyweg, maar dat kan best duur zijn voor drie dagen. Om het maar niet te hebben over de beschikbaarheid. Parkeren rondom het Zuiderpark kun je helemaal vergeten. Dat is namelijk hartstikke verboden.