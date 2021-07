Parnassiaschutter is oud-taxichauffeur die al eerder verward met wapen rondliep: ‘Was altijd al een einzelgänger’

update Neergescho­ten beveiliger Martin (53) van Parnassia is overleden, dader raakte eerder wapenver­gun­ning kwijt

11:32 De 53-jarige beveiliger Martin, die maandag bij een zeer gewelddadige aanval door een 67-jarige man bij Parnassia GGZ in de Leggelostraat in Den Haag ernstig gewond is geraakt, is vanmorgen overleden. Dat bevestigt de politie.