Partij voor de Dieren is in haar hemd gezet door degene die zij juist wil beschermen: de natuur

Dat dit niet altijd even goed gaat bewijst de Partij voor de Dieren, die de Haagse wethouder Bredemeijer het vuur aan de schenen legt omdat er duizenden zeesterren zijn aangespoeld op het Zuiderstrand. Ook vissen, zee-egels, palingen, krabben en, hou je vast: drie zeehonden. Een van de zeehonden is aangevallen door een landhond en overleden. De andere twee zijn gered. ‘Het gaat goed met de zeehond in de Noordzee’, zegt mevrouw Caspers van de Dierenambulance Den Haag. Behalve met die ene dan.