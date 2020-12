Partij voor de Dieren wil fluitende verkeersborden

Video Markt spoort Hagenaars aan te komen, nadat het voor de helft spookstad werd: ‘Mijn omzet vandaag: drie euro’

19 december De Haagse markt is voor de helft een spookstad geworden. Kramen die ansichtkaarten, winterjassen of andere kleding verkopen, zijn al dagen op slot. Voor alle ondernemers is de omzet dramatisch gekelderd. ,,Het is heel heftig”, zegt de zwaar gedupeerde Eric Alsem. ,,Een heel emotioneel jaar.”