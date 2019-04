Partijen vrezen dat ov in Haagse regio onbetaalbaar wordt

Openbaarvervoersdeskundige Ronald van Onselen hekelt de almaar stijgende tarieven in Haaglanden. Sinds de invoering van de ov-chipkaart ging het instaptarief voor tram en bus met ruim 20 procent omhoog en het kilometertarief zelf met ruim 50 procent. ,,Dat is veel meer dan de inflatie over deze periode'', stelt Van Onselen.

Daar komt nog bij dat inwoners van onder meer Den Haag, Delft en Zoetermeer voor een tram- of een busritje meer betalen dan de inwoners uit andere grootstedelijke regio's als Rotterdam, Utrecht of Amsterdam. En ook vergeleken met het buitenland komen ze er bekaaid van af. Volgens onderzoek is Amsterdam op Stockholm en Londen na de duurste hoofdstad van Europa qua openbaar vervoer. En Haaglanden zit daar dus nog eens boven.

Dat heeft gevolgen. Door de almaar stijgende ov-tarieven zouden steeds meer Haagse inwoners het openbaar vervoer niet meer kunnen betalen, vrezen Haagse raadsfracties. Ook deskundige Van Onselen ziet dat gebeuren: ,,In meerdere wijken in de stad is de helft van de inwoners 35 tot 50 procent van hun inkomen kwijt aan wonen. Deze mensen kunnen zich het openbaar vervoer vaak niet meer veroorloven”, meent hij. Het gevolg: ,,Als dit tariefsbeleid doorgaat, groeit het gebruik van tram en bus in de welvarende wijken, maar neemt het af in de armere wijken. Met het risico dat dáár in de toekomst lijnen geschrapt gaan worden.''

Gratis

In de politiek onderkennen vooral linkse partijen het probleem van wat 'verkeersarmoede' is gaan heten. De Haagse Stadspartij wil koste wat kost lagere ov-tarieven. Andere partijen pleiten voor gratis tram en bus voor mensen met een Ooievaarspas (Partij voor de Dieren), of zien heil in een dalurenkaart naar het voorbeeld van de NS (D66, 50Plus). Dat klinkt sympathiek, maar de vraag is wel wie er voor de kosten opdraait. Het openbaar vervoer wordt nu al enorm gesubsidieerd, stelt de VVD. Daar hoeft voor de liberalen niet nog eens extra geld naartoe om de tarieven omlaag te krijgen.

Daar komt bij dat de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, die over (de kosten van) het openbaar vervoer gaat, niet erg ruim in haar jasje zit, waarschuwt vervoerswethouder Robert van Asten. Hij vreest dat het al lastig wordt om het dure, losse kaartje van vier euro goedkoper te krijgen. ,,De HTM haalt uit dit kaartje flinke inkomsten. Valt dat weg, dan hebben ze een gat.''