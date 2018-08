Partner Willie Dille: 'Ik begrijp haar overweging wel'

Weduwnaar Caspar Reedijk heeft dat vandaag naar buiten gebracht in een schriftelijke verklaring. ,,Zo’n verklaring is voor ons als nabestaanden van Willie nu de beste optie'', zegt Reedijk in een telefonische toelichting. Van Dille is gisteren in zeer besloten kring afscheid genomen.

In zijn verklaring gaat hij niet in op de details van haar dood, maar bevestigt nog een keer wat hij een dag na het overlijden van zijn vrouw al zei. ,,Ze heeft in haar afscheidsrede geen onvertogen woord jegens de waarheid gesproken.'' Tegen het AD zei hij vorige week: ,,Die verkrachting is echt gebeurd, ik ben er zeker van dat dat de waarheid is.''

Verder schrijft Reedijk dat hij en zijn (pleeg)kinderen de keuze van Dille wel begrijpen, ondanks dat het hen natuurlijk veel verdriet heeft bezorgd. 'Echter gezien hetgeen Willie in de schaal heeft moeten leggen en Willie’s onbevreesde karakter voor zaken die haar lijf en leden aan gaan, begrijpen wij de uitkomst van haar overweging wel.'

Aan de zelfdoding van Dille ging een onthulling vooraf die ze op Facebook plaatste. Daarin zei ze dat ze op 15 maart 2017 is verkracht door een groep moslims. Doel was om haar de mond te snoeren in de politiek. De kwade genius achter die groepsverkrachting zou Arnoud van Doorn zijn geweest, een oud-PVV’er die inmiddels is bekeerd tot de islam en voor de Partij van de Eenheid in de Haagse gemeenteraad zit. Burgemeester Krikke heeft contact met Van Doorn, die in Marokko op vakantie is, over beveiliging nu hij en zijn familie na de dood van Dille worden bedreigd via sociale media. Krikke heeft hem geadviseerd hiervan aangifte te doen.

Bizar

De zelfgekozen dood van Dille en haar onthulling hebben tot een bizarre situatie geleid tussen raadsleden onderling en bedreigingen over en weer. Zo voelt het CDA-raadslid Daniëlle Koster zich getroffen door een tweet van Van Doorn, waarin hij verklaarde dat ze ‘moet worden gestopt’. Koster heeft tegen het AD gezegd dat ze ervan uitgaat dat Dille zo’n ernstig incident en de achtergrond daarvan niet verzint. Ook haar heeft de burgemeester aangeraden aangifte te doen.

Op 20 september, voorafgaand aan de eerste vergadering van de gemeenteraad na het zomerreces, wordt Dille herdacht in de raadszaal. Van Doorn heeft al aangekondigd daarbij niet aanwezig te zullen zijn omdat hij geen ‘krokodillentranen’ wil laten over iemand die haat heeft gezaaid.

Willie Dille heeft in oktober vorig jaar voor het eerst gesproken over haar verkrachting. Zowel met haar man als met burgemeester Krikke. Een en ander kwam aan de orde toen er een onderzoek werd gestart naar de woonplaats van Dille. Een raadslid moet in Den Haag wonen, maar Dille bleek naast een huis in de Haagse wijk Ypenburg ook veel op een adres in Rijswijk te zijn. Dat adres aan de Rijswijkse Haagweg, vlakbij de grens met Den Haag, is het adres waar haar man Caspar Reedijk woont en waar het echtpaar zeven pleeg- en adoptiekinderen opvangt. Ook is daar het Logeerhuis Willie gevestigd waar Reedijk en Dille meervoudig gehandicapte kinderen verzorgen om hun ouders te ontlasten.

Onderzoek

Volgens burgemeester Krikke, het OM en de politie heeft Dille ondanks herhaald en uitdrukkelijk aandringen geen aangifte willen doen van de groepsverkrachting. Ook heeft Dille volgens de autoriteiten te weinig aanknopingspunten geboden om zelf een onderzoek te beginnen.

Dat standpunt is afgelopen vrijdag nogmaals herhaald nadat burgemeester Krikke vervroegd terug kwam van vakantie en de driehoek – burgemeester, OM en politietop – bij elkaar riep over de zaak.

De verklaring

Op 15 augustus 2018 is Willie in naaste familie- en vriendenkring de laatste eer bewezen.

Gezien de ontstane controverse rond Willie’s overlijden wil ik, Caspar Reedijk, het volgende kenbaar maken. Willie heeft een afweging gemaakt over haar situatie maar meer nog over die van haar gezin (partner, kinderen, pleegkinderen en logeerkinderen). Dat de uitkomst daarvan ons veel verdriet doet moge duidelijk zijn. Echter gezien hetgeen Willie in de schaal heeft moeten leggen en Willie’s onbevreesde karakter voor zaken die haar lijf en leden aan gaan, begrijpen wij de uitkomst van haar overweging wel.

Ik zal verder niet in detail treden over de door Willie, persoonlijk of ander wijs, in de schaal gelegde informatie. Wat ik wel op basis daarvan kan concluderen is dat Willie in haar afscheidsrede (film van 6 augustus j.l.) geen onvertogen woord jegens de waarheid heeft gesproken. Om die reden en uit respect voor Willie zullen wij verder geen mededelingen meer doen in deze.

Ik vraag u dan ook met klem af te zien van verdere pogingen contact te leggen met mij of andere mensen uit Willie’s directe omgeving. Vertrouwende op uw begrip en medewerking,

Caspar Reedijk,

partner Willie Dille