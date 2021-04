Pas 25.000 vaccinaties in Den Haag, in de omgeving gaat het prikken sneller

129 jongeren met ernstige problemen op wachtlijst voor specialis­ti­sche jeugdzorg in regio Arnhem

15 april ARNHEM - In Arnhem en regio staan 129 jongeren op de wachtlijst voor specialistische jeugdzorg. Wethouder Bob Roelofs heeft dat woensdagavond laten weten in de gemeenteraad, in antwoord op vragen van de raadsleden Mark Coenders (GroenLinks) en Sarah Dobbe (SP).