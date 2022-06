Pas als je met een mes loopt te zwaaien kijkt de politie naar je om

Grootste aquapret­park van Nederland compleet vernield door vandalen

Het aquapretpark in het recreatiegebied Vlietland in Leidschendam is in de nacht van maandag op dinsdag vernield. Op beelden is te zien hoe het complete park onder water staat en onbruikbaar is. ,,Uitermate vervelend”, reageert de wijkagent van Leidschendam, waar het waterpark gevestigd is.

