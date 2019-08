Pas gerestaureerde Saab volledig aan gort gereden: ‘Ik hoorde het gegil van mijn vrouw en daarna de klap’

Interview Eerbetoon aan alle dappere moeders die Jappenkamp overleef­den: ‘We zongen elke dag met elkaar’

15 augustus De Haagse Henriëtte (Jetje) van Raalte-Geel (79) is een van de tienduizenden Nederlanders die de oorlog overleefden in een Jappenkamp in Nederlands-Indië. Haar boek Mogen wij altijd in dit kamp blijven? is een eerbetoon aan alle dappere moeders. Het krijgt een herdruk en wordt volgend jaar verfilmd.