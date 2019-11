Pas op als je morgen de weg opgaat, het kan spekglad worden

Van wieg tot graf Ondernemen­de Westlander vond het van de gekke dat zijn dorp geen voetbal­club had

20:02 Hij was een onder­nemende Westlander die het van de gekke vond dat zijn dorp geen voetbalclub had. De club werd opgericht en Boud floot er menige wedstrijd in passende kledij. Deze week in de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van Boud de Bakker (4 januari 1937 - 18 oktober 2019).