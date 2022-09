Pas op! In deze bekende winkelstraat lopen voetgangers grote kans om onderuit te gaan: ‘Levensgevaarlijk’

Op hakken lopen is er bijna onmogelijk, maar ook met sneakers of gewone schoenen loop je er grote kans om onderuit te gaan. De bestrating van de Haagse Spuistraat is al langer niet op orde, maar nu is het volgens winkeliers en bezoekers wel héél erg. De stenen klinkers liggen bijna overal los of steken uit. Mensen struikelen er dagelijks over. ,,Het is hier levensgevaarlijk.’’