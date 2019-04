‘Pas op met mogelijk onveilige parkeerapp’

Via een melding van een Hagenaar kwam de gemeente achter het bestaan van de foutieve parkeerapp. Hiermee is het wel mogelijk om een auto van bezoekers aan of af te melden voor betaald parkeren, maar de gemeente benadrukt dat het niet helemaal duidelijk is of privacygevoelige persoonsgegevens wel veilig verwerkt worden. Daarom adviseert de gemeente om de officiële app, ontwikkeld door Brightpark BV, te gebruiken en de andere van de telefoon te verwijderen.



Volgens de gemeente is de app alleen op telefoons te downloaden die op het Android-systeem draaien. Voor iPhonegebruikers is de foutieve app niet beschikbaar.



