Pas op voor nieuwe babbeltruc: criminelen komen binnen om rookmelder te controleren

Interview Hizir moest al op jonge leeftijd volwassen worden: ‘Geen kind zou moeten opgroeien in de Schilders­wijk’

Hizir Cengiz is pas 23 jaar, maar houdt zich nu al bezig met vraagstukken rond emancipatie, kunst en cultuur en geweld tegen vrouwen. Op jonge leeftijd won hij al een journalistieke prijs met een essay over zijn jeugd in de Haagse Schilderswijk en nu interviewt hij regelmatig bekende en onbekende Hagenaars in theater De Vaillant. ,,De Schilderswijk? Geen kind zou hier moeten opgroeien.’’

11 juni