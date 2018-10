Pas over acht jaar onderhoud aan schimmelwoningen: ‘Gezondheid van mensen in het geding’

Schimmel, slechte vloeren, lekkages, ongedierte: de lijst met klachten van de bewoners van de straten in Molenwijk loopt eindeloos door. Volgens hen gaat het om ‘structurele’ problemen en moet Vestia direct in actie komen om de leefbaarheid te verhogen. ,,De gezondheid en veiligheid is in het geding”, zegt SP’er Lesley Arp namens hen. Ze vindt dat Vestia de problemen ‘individueel’ behandelt. ,,De bewoners zien de klachten als een collectief probleem. Ze willen oplossingen voor de lange termijn. Vandaag nog.”



Die oplossingen lijken nog niet in zicht. In een brief aan de bewoners laat Vestia weten dat het niet van plan is op de korte termijn iets aan de problematiek te doen en dat onderhoud of renovatie aan de meer dan tweehonderd woningen nog acht jaar op zich laat wachten. ,,We zien de problemen inderdaad niet als structureel”, stelt Vestia-woordvoerster Hanneke Klumpes vast. ,,Ons meerjarenplan is gebaseerd op meldingen. Op het moment dat wij geen klachten krijgen uit de wijk kunnen wij geen beleidskeuzes maken. Zo simpel ligt het.”



Volgens de corporatie kunnen de bewoners moeilijk de weg vinden naar Vestia. Er worden brieven gestuurd met informatie over hoe ze klachten kunnen indienen, er worden spreekuren georganiseerd, maar officieel van zich laten horen doen bewoners niet. Maar dát bewoners klachten hebben, lijkt onbetwistbaar. Tijdens een bewonersbijeenkomst met Vestia en de wijk werden de problemen met hevige emoties benoemd. Direct actie ondernemen wil Vestia zonder concrete cijfers echter alsnog niet. ,,We zijn een hele grote corporatie en we kunnen ons geld maar één keer uitgeven. Als we geen concrete klachten ingediend krijgen uit de buurt, doen we niets en kunnen we niet verklaren waarom we niet juist een ander pand eerder aanpakken.”